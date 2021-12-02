Виконавиця Еліна Мбані, яка є однією з чотирьох співачок "жіночого кварталу", показала чуттєвий образ без одягу.

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані стала популярною співачкою і резиденткою "жіночого кварталу". Зірка входить в "вокальний квартет" проекту разом з вірою Кекелією, Мартою Адамчук і Лалі Ергемлідзе. Еліна також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де за нею стежать тисячі українців.

На новому фото Мбані здалася без одягу. Зірка найцікавіше прикривала руками, на яких були "золотого" кольору прикраси. На другому фото Еліна була вже з іншими прикрасами і" котячими " очима.

"Змія", - підписала смайликами фото Еліна.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ух ти) пантера", "ці очі просто вогонь", "Вау".

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