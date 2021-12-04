Відома українська співачка та героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч показала шанувальникам, як експериментувала зі своїм зовнішнім виглядом.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч показала, як мінявся її стиль з дитинства до наших днів.

Так, співачка розповіла шанувальникам, що в дитинстві вона дуже любила одягати сукню з качечками і не любила, коли їй заплітали волосся в бантики.

Окрім цього, Огнєвіч розповіла, що в 2011/2012 роках вона вирішила експериментувати із зачіскою та фарбувала волосся різними техніками, а також завжди робила ніжний макіяж.

"Мелірування, балаяж, шатуш, омбре – всі ці техніки та інші я спробувала на своєму волоссю", - написала Злата.

Героїня "Холостячки" досить кардинально змінювала свій імідж – вона була і блондинкою, і шатенкою, і навіть ходила з каре.

"А також побувала блондинкою, шатенкою, ходила з каре. Екстремально коротко та супер-довжина", - сказала Огнєвіч.

Співачка зізналася, що завжди любила носити сукні.

"Ну і знову плаття. Їх було тоді ДУЖЕ багато, для мене іншого одягу не існувало. Бачу плаття – надягаю", - сказала виконавиця.

Також Огнєвіч поділилася світлинами зі своєї першої фотосесії та розповіла, що тоді зовсім не вміла позувати.

"2010 рік. Мої перші фотосети, де я не вміла позувати і не знала багатьох секретів. Все робила підсвідомо", - зізнається Злата.

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