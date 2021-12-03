Відгримів суперфінал п'ятого сезону "Танців з зірками", переможцем якого виявився зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" актор Артур Логай.

28-річний артист тринадцять тижнів поспіль впевнено йшов до перемоги разом зі своєю партнеркою хореографом Анною Кареліною. Їм у спину дихали фехтувальниця Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром і актор Костя Войтенко з Роксоляною Маланчук. В інтерв'ю "Фактам" Логай зізнався за кого вболівав, якщо не за себе.

Актор розхвалив Харлан, мовляв вона зробила великий ривок у танцях, а ще у неї велике серце: "Мені здавалося, якщо переможемо не ми, а Ольга і Дмитро Дікусар, це теж буде відмінний варіант".

А ось іншого свого суперника, Войтенка, Логай не підтримував. За час проекту продюсери постійно їх зіштовхували.

"Просто у нас з Костею різні погляди на багато речей. Сильно відрізняємося за характером і, можливо, в чомусь не зійшлися", - зізнався переможець "Танців з зірками" Логай.

Раніше актор ділився своїми переживаннями після суперфіналу. Логаю знадобилося чотири дні, щоб усвідомити, що закінчилося ціле "маленьке життя".

"І закінчилося, звичайно, прекрасно. Ми перемогли. Ми всі. І той, хто читає це, теж переміг ❤️ Я знайшов 20 синонімів до слова "Спасибі", але щось і цього не вистачає, щоб висловити всю подяку за цей період життя. Тому я виберу слово "любов", - розкрився Логай.

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