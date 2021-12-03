Відома актриса Ксенія Мішина розповіла, хто міг бути головною героїнею другого сезону проєкту "Холостячка", крім Злати Огневич.
Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.
Так, цього разу стало відомо, хто міг стати головною "Холостячкою" країни в другому сезоні крім Злати Огневич. Як розповіла Ксенія Мішина в ютуб-шоу "Їжа Дурнєва" виявилося, на цю роль розглядалися й інші зірки українського шоу-бізнесу.
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Ксенія Мішина розповіла, що на цю роль також розглядалася відома співачка і подруга Макса Барських - Міша Романова.
Нагадаємо, Міша Романова прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де пробула з 2013 року по 2018-ий. Також, вона є близькою подругою Макса Барських з дитинства.
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