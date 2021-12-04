Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила чесно показати, як виглядала після чергового експерименту із зовнішністю.

Артистка місяць носила спеціальні пришиті волосся до заплетених кісок і тут же вразила зухвалим образом. Розплітаючи коси, які мріяла помити цілий місяць, Саліванчук помітила, що дуже хотіла побувати і з новим образом, і взагалі зістригти свої локони.

"По-моєму потрібно задуматися і реально стригти волосся! Ви як думаєте, робити мені каре? Вибачте що вас вчора налякала❤️❤️❤️ще раз кажу-на мені були пришиті афроамериканські кучері, носити їх можна 2 місяці, але я ЗНЯЛА через 23 дні , відзнялася в кіно, вигуляла на море і все. Але якщо чесно дуже зручно ти завжди з супер укладанням, зараз відчуваю себе лисою🙈» - висловилася Анна.

Шанувальники висловили свою думку:

"Краще довге волосся ❤️; Та хоч на лисо. Пофіг якось; ой не треба було, не потрібно, може через ще 10 років))))); ні за що😢 зараз така рідкість красиві, натуральне волосся!!!!❄ ; Будь ласка, не потрібно стригти😔; вам краще з довгим волоссям❤;; вам дуже круто з каре і хвилями. Перше фото супер свіжо і зухвало!!».

Раніше Анна Саліванчук поділилася у своєму Instagram шокуючим відео. Виявилося, що зірка наважилася на те, про що мріяла 10 років – зробити коротку стрижку.

У ролику Анна прямо перед камерою відрізає розкішні довгі кучері. Спочатку вона випила шампанського для хоробрості, а потім покликала сина.

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