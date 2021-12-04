Відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма чесно розповів про те, як змінилося його ставлення до грошей останнім часом.

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився постом на фінансову тему на своїй сторінці в Instagram.

Так, Яма зізнався, що раніше – ще за часів «паперових грошей» – у нього була незвичайна звичка. Час від часу танцюрист перераховував свої статки.

"А чи потрібні для щастя гроші? Маю на увазі готівку. Зізнаюся, коли почав відчутно заробляти і зберігав гроші в ящику письмового столу, іноді займався т.зв. терапією з перерахунком паперових грошей. Це щось на кшталт "зрозуміти наскільки ти хороший" (ну або не дуже) на сьогоднішній день", - розповів хореограф.

Він зазначив, що позбувся цієї звички з приходом банківських карт.

"Потім в житті з'явився банк, картки і ... мобільний додаток. З тих пір готівку використовую тільки як чайові", - зазначив Яма.

Він також поділився кумедним фото, на якому з посмішкою вивертає порожні кишені своїх штанів.

Під знімком тут же з'явився коментар від дружини Влада, Лілії.

"Ти наше щастя", - написала вона.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" вразила виглядом, прикрившись однією ковдрою.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма розлютив українців словами про перемогу Логая на "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у фатальному образі прикувала до себе увагу Чмерковського та ями.