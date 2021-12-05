Відома співачка Аліна Гросу, яка з недавніх пір будує ще й акторську кар'єру, похвалилася новорічним образом, захопивши користувачів мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачкаАліна Гросу, яка невдало вийшла заміж і розлучилася з першим чоловіком, а зараз будує стосунки з відомим російським актором Романом Полянським, поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram.

"Сезон фотографій з ялинкою оголошую відкритим 🎄 або рано ще?",- написала співачка.

Аліна Гросу зображена в червоному светрі з зимовим візерунком, джинсах і білих чоботях. Співачка супроводила кадри ліричним віршем:

Старый город охлаждается порою..

Белый снег летит на улицах пургой,

Очарована душа моя тобою,

Этой сказочной, крылатою зимой.

Кружит ветер над слепыми фонарями,

Я любовь свою рисую на стекле,

Освещенная печальными огнями,

Мыслями согрета о тебе.

Аліну Гросу засипали компліментами в мережі.

"Красива така", "яка ви красива", "дуже красива", "неймовірна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Аліна Гросу в тісній сукні не посоромилася притиснутися до молодого красеня:"ви як одне ціле".

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