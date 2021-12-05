Відома співачка Аліна Гросу, яка з недавніх пір будує ще й акторську кар'єру, похвалилася новорічним образом, захопивши користувачів мережі.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачкаАліна Гросу, яка невдало вийшла заміж і розлучилася з першим чоловіком, а зараз будує стосунки з відомим російським актором Романом Полянським, поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram.
"Сезон фотографій з ялинкою оголошую відкритим 🎄 або рано ще?",- написала співачка.
Аліна Гросу зображена в червоному светрі з зимовим візерунком, джинсах і білих чоботях. Співачка супроводила кадри ліричним віршем:
Старый город охлаждается порою..
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Белый снег летит на улицах пургой,
Очарована душа моя тобою,
Этой сказочной, крылатою зимой.
Кружит ветер над слепыми фонарями,
Я любовь свою рисую на стекле,
Освещенная печальными огнями,
Мыслями согрета о тебе.
Аліну Гросу засипали компліментами в мережі.
"Красива така", "яка ви красива", "дуже красива", "неймовірна", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Аліна Гросу в тісній сукні не посоромилася притиснутися до молодого красеня:"ви як одне ціле".
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