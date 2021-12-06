Відома співачка Тіна Кароль, випустила кілька днів тому ще один кліп з нового альбому, показала своє нове і серйозне захоплення вдома.

Ще Тіна сказала перед днем народження, що бажає простояти стільки хвилин на цвяхах, скільки їй років. Причому вона вже практикується в цьому і поки що може показати тільки початкові успіхи.

На чомусь одному Кароль також не фокусується, оскільки вона також любить і активно займатися спортом, їздою на велосипеді, стрибає на скакалці більше півгодини і експериментує на заняттях.

Як можна помітити, кожен раз після заняття Кароль позує в різних костюмах. Для тренувань співачка вибирає топік і лосіних в одних кольорах і без принтів. Цього разу в чорному костюмі Кароль впевнено прогнулася, виконуючи один з елементів йоги.

Тіна Кароль цього року також розповіла, що готова піти далі і тепер буде експериментувати, не триматися за один образ і міняти щось у своєму стилі. Артистка вже випусти цілий ряд кліпів, в яких максимально відступила від класичного образу скромниці.

Нагадавши, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою:"Боже, така мила".

Також Politeka писала, що Кароль в колготках і спокусливому боді показала, що не дарма захоплюється йогою: гнучкість вражає.