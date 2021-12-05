Дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина поділилася із шанувальниками новою світлиною, яку зробила у красивому дзеркалі під час перебування в ОАЕ.
Як пише Politeka.net, дружина дуже популярного українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева), яка полетіла разом із чоловіком та синами в Об’єднанні Арабські Емірати, ділиться світлинами та відео у своєму Instagram.
Цього разу Ірина Монатік сфотографувалася у красивому дзеркалі. На фото було видно, що дружина співака перебуває у розкішній кімнаті із великою люстрою, красивими меблями та у світлих тонах.
"Арабська розкіш ❤️🔥", - написала Ірина.
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Шанувальники написали дружині Монатіка багато компліментів: "І ти розкішна 😍😍😍🌟", "Арабська розкіш – це ти 😉😘", "Розкішна Іріша🍓♥️", " Красота ❤️😍", "Розкішна жінка в розкоші 😍🔥❤️", " Ну ти прекрасна😍❤️❤️".
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