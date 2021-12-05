10-річна дочка Ані Лорак (Кароліни Куек) Софія записала нові сторіси, розповівши, чим зібралася зайнятися з мамою.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак народила дочку в 2011 році перебуваючи в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Пара розлучилася в 2019 році, але тато бачиться з Сонею. Нещодавно бізнесмен брав дитину на відпочинок в Буковель, де разом з нею катався на екстремальних гірках. 10-річна Соня вже повернулася в Москву, де і живе із зірковою мамою. На нових сторіс в Instagram Малятко показала, як хотіла провести час з Кароліною.

На нових сторіс Соня була в сорочці, знімаючи себе на телефон. Дівчинка розповіла про проблему:

"Всім Привіт, людоньки. Зараз ми з мамою хочемо подивитися фільм, але не можемо зайти. Щось ні те пішло. Щось пішло не за планом", - сказала Соня.

Після цього дівчинка вже записала сторіс, коли вдалося включити фільм на величезній плазмі.

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