Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та учасниця шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан розповіла, який з ефірів був для неї найважчим.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram дівчина опублікувала фото зі своїм партнером Дмитром Дікусаром і поділилася своїми враженнями.

"Деякі кажуть, що перший ефір найлегший, так як учасник ще не знає на скільки важко буде потім. Від себе можу сказати, що для мене перший ефір був найважчим. І я звичайно ж не про фізичне навантаження, я про хвилювання! Навіть не дивлячись на те, що у мене їх було 13, все одно дотримуюся тієї ж думки", - зізналася Харлан.

За її словами, вона панікувала, тому що їй потрібно було вийти на паркет вперше. Ольга Харлан зізналася, що була не дуже впевнена в собі, але Дікусар вселив у неї спокій.

"Ідея першого танцю-це заявка про себе. Спасибі Олені за ідею цього номера, що дала мені легенький стусан під п'яту точку і розуміння, що я тут для того щоб показати, що я можу бути ще й такою", - додала спортсменка.

Нагадаємо, що Харлан чесно розповіла про стосунки з тренером: "Ми його боялися...".

Також Politeka повідомляла, що Харлан зізналася, як закрутила роман з чоловіком, будучи заміжньою.

А ще Politeka повідомляла, що Харлан розповіла про ревнощі нареченого до Дікусара.