Перший український "Холостяк", новий суддя "Танців з зірками", американський хореограф Макс Чмерковський показав, чим зайнявся після повернення в США.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Чмерковський поділився сімейними знімками, засвітившись з братом, сином і дружиною в гостях у бабусі. Чмерковський відправився в Нью-Йорк, де живе його родичка. На фото все сімейство позувало, сидячи на дивані.

"Провели час з нашою бабусею, і це було все, на що я сподівався, і навіть більше. Серце наповнене. Обійми своїх бабусь", - підписав фото Чмерковський.

У коментарях хореографу залишили масу приємних слів.

"Рада, що вона в порядку. Поцілуй її від мене, будь ласка", "Тобі так пощастило, що в твоєму житті все ще є бабуся!", "Бабусі найкращі!", "З любов'ю до тебе і твоєї сім'ї, Макс! Яке благословення для всіх вас!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Чмерковський побудував успішну кар'єру в США, але час від часу повертається в Україну для участі в популярних проектах.

Нагадаємо, що Чмерковський розповів, що йому подарували «Танці з зірками».

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