Популярна артистка Тіна Кароль відмовила відомому українському співакові з групи "Без обмежень", він розкрив причину.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною артисткою. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, коли брала участь на безлічі вокальних конкурсів і перемагала на них. Тепер вона є народною артисткою України.

Так, цього разу відомий український співак Сергій Танчинець з гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" розповів Каті Осадчій про те, як йому відмовила Тіна Кароль. Телеведуча запитала артиста, з ким би він хотів записати дует, і чи отримував він відмову.

"Була у нас розмова з Тіною Кароль, їй не підійшла емоційно пісня. Замість цього вона запропонувала знятися в кліпі цієї пісні. Пісня "Липень", але ми не встигли на неї зняти кліп, почали займатися іншими піснями. Тому наш дует з Тіною Кароль, напевно, ще попереду", - поділився Сергій Танчинець.

Раніше повідомлялося, Тіна Кароль вигнулася на підлозі та вразила своєю майстерністю розтяжки: кадри

Також, Тіна Кароль влаштувала фотосесію в незвичайному вбранні: провокаційний кадр

Politeka розповідала, Кароль дозволила собі розкріпачитися і показала форми в коротенькій сукні: "Як сказав Дан..."