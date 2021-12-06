Відома українська балерина та незмінна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розізлилася на свого чоловіка Олександра Стоянова, який ігнорував її прохання.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці прими-балерини та судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар з’явилося відео, де їй роблять макіяж та зачіску перед виходом на сцену. У гримерці був також і чоловік Кухар Олександр Стоянов, який увесь час вирішував якісь питання у телефоні. Так, балерина мала прохання до чоловіка, яке він пообіцяв їй виконати.

"Сонце, ти хутро пристебни. Там хлопці у всьому хутряному", - попросила Катерина.

"Добре, я зроблю", - пообіцяв Стоянов.

Через деякий час Катерина повторила своє прохання до чоловіка, який знову пообіцяв їй його виконати.

Згодом Кухар не витримала та розізлилася. Їй довелося крикнути на чоловіка, який увесь час сидів у телефоні та ігнорував попередні слова дружини, на очах у гримера.

"Багато, багато хвилин по тому! Маму краще не злити", - підписали відео у сторіс.

"Начепив швидко хутро!", - прикрикнула балерина.

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