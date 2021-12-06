Популярна модель, дизайнерка, бізнесвумен і блогерка, Кім Кардашьян, показала на собі речі з нової колекції - боді підкреслило фігуру, підтягнувши тіло.

Популярна модель займається випуском лінії нижньої білизни, і демонструє її на собі, передає Politeka.net. Кім Кардашьян славиться своїми пишними формами, а така білизна вдало коригує фігуру.

На нових фото в Instagram бізнесвумен постала в боді різних кольорів. У пості зірка пояснила, що скоро вийде друга колекція FENDI x SKIMS боді і нижньої білизни з принтом логотипу.

Всього за півгодини пост зібрав майже 500 тисяч лайків і багато коментарів.

"Приголомшливий вигляд🔥 🔥 🔥", " ти така мила! Визначенням краси повинні бути ти. 😍 😄 🤗 🤣 😜 ", "Боже, ти забираєш всі мої гроші"," ваша дивовижна королева",", це твій час блиснути😂 😍", " обожнюю, я хочу бути твоєю моделлю-унісекс для скімс😍 🙏", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Кім Кардашьян збагатилася на першій колекції FENDI x SKIMS, яка також складалася з коригуючої фігуру одягу, різні сукні, вироби з трикотажу і спортивні костюми.

Тільки за першу хвилину виручка з продажів перевищила суму в один мільйон доларів.

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