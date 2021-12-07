Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська вразила яскравим образом, засвітившись в гримерці поруч зі своїм чоловіком, актором і співаком Віталієм Борисюком.

Як передає Politeka.net, в Instagram 55-річна актриса опублікувала фото, на якому позувала в неймовірно стильному брючному костюмі бузкового відтінку. Вона виглядала дуже молодо, а на її обличчі красувалася посмішка. Варто відзначити, що на фото Сумська була сильно схожа на свою старшу дочку Антоніну Паперну.

Як відомо, Сумська і Борисюк разом вже 25 років. Їх пара вважається однією з найбільш зразкових в українському шоу-бізнесі, хоч і не все в їхньому спільному житті було гладко. Як зізнавалася актриса в одному з інтерв'ю, в їхньому житті траплялися зради, як з її боку, так і з боку її чоловіка. Втім, пара змогла забути образи і зробити висновки з цієї ситуації. Сумська також додала, що ніколи не хотіла піти з сім'ї заради іншого чоловіка.

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