Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк потрапив в аварію в центрі Києва – під колесами його автомобіля опинився чоловік, який зараз перебуває у важкому стані.

Як передає Politeka.net, про аварію стало відомо з сюжету "Новини.Live". Аварія сталася ще 4 грудня. Колишній "Холостяк" випадково збив пішохода, коли пересувався на своїй машині в центрі столиці. Аварія сталася в Печерському районі.

Як розповів Михайлюк, він зупинився на світлофорі і рушив далі тільки тоді, коли загорілося зелене світло. Виявилося, що потерпілий намагався в цей момент перебігти дорогу.

«Ми почали їхати, і тут різко з'явилися ці люди, їх було дві людини», - зазначив Михайлюк.

Зазначається, що потерпілий залишився живий, але потрапив до лікарні. Зараз він перебуває у важкому стані.

Михайлюк запевняє, що їхав на невеликій швидкості, проте не встиг зреагувати і вчасно зупинити автомобіль. Самому "Холостяку" медична допомога не знадобилася.

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