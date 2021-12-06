Відомий телеведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов вже почав активно готуватися до новорічних свят, засвітившись у костюмі Святого Миколая.
Як передає Politeka.net, в Instagram шоумен опублікував фото, на якому позував у червоній шубі з білою бородою. Образ доповнювала шапка з білим хутром. Він виглядав натхненним і щасливим. Судячи з усього, Горбунов вже бере участь у новорічних зйомках.
"Ти вже замовив подарунки Святому Миколаю? Чи був ти не чемним?",- підписав фото Горбунов.
У коментарях йому залишили масу приємних слів. Також шанувальники зважилися на жартівливі одкровення, розповівши, як вони поводилися в цьому році.
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"А я була нечемною. Мені лозинку принесеш?", "Миколай Миколаєм....а завтра св. Катерини.. для нашої сім'ї дуже актуально і важливо...для Вашої думаю теж", "клас", "Можна вам віршики розповісти?", "Я була чемною дівчинкою, що ти мені подаруєш?",- пишуть користувачі Мережі.
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