Відомий телеведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов вже почав активно готуватися до новорічних свят, засвітившись у костюмі Святого Миколая.

Як передає Politeka.net, в Instagram шоумен опублікував фото, на якому позував у червоній шубі з білою бородою. Образ доповнювала шапка з білим хутром. Він виглядав натхненним і щасливим. Судячи з усього, Горбунов вже бере участь у новорічних зйомках.

"Ти вже замовив подарунки Святому Миколаю? Чи був ти не чемним?",- підписав фото Горбунов.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Також шанувальники зважилися на жартівливі одкровення, розповівши, як вони поводилися в цьому році.

"А я була нечемною. Мені лозинку принесеш?", "Миколай Миколаєм....а завтра св. Катерини.. для нашої сім'ї дуже актуально і важливо...для Вашої думаю теж", "клас", "Можна вам віршики розповісти?", "Я була чемною дівчинкою, що ти мені подаруєш?",- пишуть користувачі Мережі.

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