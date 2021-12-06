Репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який повернувся на проект «Голос країни» в якості тренера 12 сезону, розповів, навіщо йому потрібно шоу.

Як передає Politeka.net, в Instagram Потап опублікував фото в тренерському кріслі.

" Це Неймовірний проект,на який я вирішив повернутися з надією,що зустріну нові і яскраві голоси,познайомлюсь і відкрию для себе не прочитанні історії учасників, знайду до кожного індивідуальний підхід і передам свої знання і уміння і як артист,як продюсер,як тато і як тренер. Побачимось у Голосі 12 !!! Художній керівник гарного настрою Ваш Олексій Потапенко!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Без Вас і не хотілося дивитися", "геній", " Супер. Заради Потапа буду дивитися", "Ну такий гарний чоловік", "Дуже раді поверненню, Олексій!", "Кращий! дуже сумували за вами!", "Я дуже рада, що ти знову на Голосі! Це шоу з тобою - просто бомба!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Потап насмішив невдалим фото з Осадчою і Кароль.

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