Відома українська прима-балерина і суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар поділилася несподіваними подробицями про своє сімейне життя.

Як пише Politeka.net, танцівниця вибухнула одкровенням на зйомках ранкового шоу «Ранок з Україною».

Відомо, що Кухар давно і щасливо заміжня за своїм партнером, прем'єром Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Олександром Стояновим. Пара виховує двох дітей і час від часу ділиться в соцмережах щасливими кадрами, однак, як з'ясувалося, не все в їхніх стосунках так райдужно.

Зокрема, на зйомках Кухар зізналася ведучим шоу, що чоловік вважає її деспотом.

"Знаєш, як я у нього записана? "Домашній деспот"... "Мій домашній деспот", - з посмішкою поділилася балерина.

Все це час Стоянов слухав діалог дружини мовчки. У той же час ведучий зазначив, що у танцюриста вельми щасливе обличчя як для того, хто живе з "деспотом".

Судячи з усього, для їх пари це милий жарт, однак, не виключено, що в ній є і частка правди.

Нагадаємо, Катерина Кухар в гніві зірвалася на свого чоловіка Стоянова, з'явилися кадри.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар похвалилася подарунком від Джамали після "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Катерина Кухар засвітилася в обнімку із зіркою" Квартал 95", закулісне фото.