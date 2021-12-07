Відома українська прима-балерина і суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар поділилася несподіваними подробицями про своє сімейне життя.
Як пише Politeka.net, танцівниця вибухнула одкровенням на зйомках ранкового шоу «Ранок з Україною».
Відомо, що Кухар давно і щасливо заміжня за своїм партнером, прем'єром Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Олександром Стояновим. Пара виховує двох дітей і час від часу ділиться в соцмережах щасливими кадрами, однак, як з'ясувалося, не все в їхніх стосунках так райдужно.
Зокрема, на зйомках Кухар зізналася ведучим шоу, що чоловік вважає її деспотом.
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"Знаєш, як я у нього записана? "Домашній деспот"... "Мій домашній деспот", - з посмішкою поділилася балерина.
Все це час Стоянов слухав діалог дружини мовчки. У той же час ведучий зазначив, що у танцюриста вельми щасливе обличчя як для того, хто живе з "деспотом".
Судячи з усього, для їх пари це милий жарт, однак, не виключено, що в ній є і частка правди.
Нагадаємо, Катерина Кухар в гніві зірвалася на свого чоловіка Стоянова, з'явилися кадри.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар похвалилася подарунком від Джамали після "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Катерина Кухар засвітилася в обнімку із зіркою" Квартал 95", закулісне фото.