Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, чим радує свою зіркову дружину, записавши сторіси в Instagram.
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва більше 10 років разом. Але офіційно відносини пара оформила тільки в 2015 році. Зоряне сімейство займається музикою, а нещодавно Володимир виступив на першому сольному концерті, де був аншлаг. Дантес в нових сторіс Instagram показав, як радує свою дружину.
На відео Володимир показував страви, які приготував для коханої.
"Подивіться, ну хіба я не найкраща людина на Землі. Це я своїми руками приготував", - сказав Володимир, хвалячись результатом.
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"Просто закохався в себе ще раз. Готую шикарно", - написав на кадрах Дантес.
До цього Володимир показував, як у нього проходило тренування з боксу. Зірка займався з тренером біля груш.
"Заганяли мене", - поскаржився Дантес у підписі до сторіс в Instagram.
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