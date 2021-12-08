Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, чим радує свою зіркову дружину, записавши сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва більше 10 років разом. Але офіційно відносини пара оформила тільки в 2015 році. Зоряне сімейство займається музикою, а нещодавно Володимир виступив на першому сольному концерті, де був аншлаг. Дантес в нових сторіс Instagram показав, як радує свою дружину.

На відео Володимир показував страви, які приготував для коханої.

"Подивіться, ну хіба я не найкраща людина на Землі. Це я своїми руками приготував", - сказав Володимир, хвалячись результатом.

"Просто закохався в себе ще раз. Готую шикарно", - написав на кадрах Дантес.

До цього Володимир показував, як у нього проходило тренування з боксу. Зірка займався з тренером біля груш.

"Заганяли мене", - поскаржився Дантес у підписі до сторіс в Instagram.

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