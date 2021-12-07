Українські виконавиці Софія Ротару і Тіна Кароль з'являться на шоу "Вечірній Квартал" - такий подарунок приготували для глядачів творці.

Днями Софія Ротару знялася в програмі "Пісня року" в Москві, а 7 грудня стало відомо, що скоро вона виступить у Палаці "Україна" в Києві, передає Politeka.net.

Виявляється, зірка вийде на сцену в рамках зйомки "Вечірнього Кварталу". Про це йдеться в пості, опублікованому в офіційній групі Instagram.

Крім зазначеної артистки на сцену вийде і Тіна Кароль.

"Справжня легенда української естради @sofiarotaru.official і карколомна поп-діва @tina_karol на одній сцені?🔥

Так, це можливо тільки в новорічному "Вечірньому Кварталі"!",- написали автори публікації.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Були користувачі Мережі, які висловили своє невдоволення.

"Подвійні стандарти - це ганьба"," а скільки вже Ротару буде їздити то в рашу, то в Україну", " з нетерпінням чекаємо Софію Михайлівну😍 💗"," і Вашим і нашим", " Я люблю дивитися 95 квартал, але коли ось такі, виконавців запрошують виступати на українську сцену, бажання пропадає таке дивитися. 🙅 ", "Навіщо ви запросили Ротару, яка постійно виступає у кафірів Московії!!!",- написали користувачі Мережі.

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