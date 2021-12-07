Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма зустрівся із зіркою "Квартал 95" Євгеном Кошовим і актором Станіславом Бокланом.
Відомий хореограф багато знімається на телебаченні, писати Politeka.net. Цього разу артиста запросили на зйомки новорічного шоу із зіркою "Квартал 95" Євгеном Кошовим і актором Станіславом Бокланом. Про це Влад Яма розповів у своєму Instagram.
На фото актори позували в білих халатах, а на їхньому столі були бутерброди, овочі та фрукти.
"Разом з двома народними - улюбленцем і артистом готуємо сюрприз. Дивіться в Новорічну Ніч на "1+1"😁", - написав Влад Яма.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
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"Чекаємо, чекаємо 😉", "цікаво🤔 🔥", "Боклана в танці)))", "Кошовий так поправився на обличчі йому не личить", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Влад Яма став популярним в Україні після першого сезону "Танці з зірками" в 2006 році. У той час майбутній шоумен виступав у парі зі співачкою Наталією Могилевською. Пара два рази займала друге місце.
Після цього шоу артиста брали в якості судді на різні проекти, а зараз хореограф веде одну з програм на "1+1".
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