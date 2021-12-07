Відома топ-модель, зірка 1990-х Клаудіа Шиффер вразила видом на червоній доріжці, де з'явилася разом зі своїм чоловіком – багатьох її зовнішність дуже здивувала.
Як передає Politeka.net, пік кар'єри ефектної блондинки припав на 1990-ті роки. Вона була однією з перших супермоделей, які стали відомішими, ніж багато голлівудських акторів. Сьогодні 51-річна зірка все рідше з'являється на публіці, але її виходи на червону доріжку не залишаються непоміченими.
На одній з новинних сторінок в Instagram з'явилося фото моделі з одного із заходів. Вона засвітилася в ефектній сукні, яка підкреслила її фігурку.
"Нечасті гості світських вечірок Клаудія Шиффер і її чоловік Меттью Вон. Супермоделі, між іншим, 51 рік", - підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях зірці залишили масу приємних слів, але не обійшлося без критики зовнішності. Шанувальники звернули увагу, що Шиффер стала виглядати гірше.
«На другому фото два різних ока, одне більше, і шия ширше, ніж нижня частина обличчя», "У неї косоокість, вибачте?", "Фігура як була супер, так і залишилася..а обличчя звичайно постаріло», «всього лише 51, а виглядає баба німкеня на 71», "Клава, як же вона була мила в молодості, і різниця в очах не так кидалася", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Клаудія Шиффер в білому міні поманила апетитними формами:"найкрасивіша".
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