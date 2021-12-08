Актора з серіалу "Слід" та учасника "Танців з зірками" Олексія Суровцева бачать новим "Холостяком" після розставання з його обраницею - Ганною.

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй грі в серіалі "Слід" і участі в шоу "Танці з зірками". Також Олексій Суровцев є триразовим чемпіоном України зі стриптизу.

Так, на цей раз актор опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олексій Суровцев постав зі своєю партнеркою по "танцях з зірками" Машею Колосовою. Під фото він розповів про те, що після його недавнього розставання з дівчиною Анною, його підозрюють про роман з партнеркою. Також, вважають, що це все фейкова інформація, заради участі в проєкті "Холостяк".

"Після мого поста про розставання з Анею понеслися коментарі, статті, Що я і на холостяка йду, і що наше розставання - фейк, саме для того, щоб я взяв участь в "Холостяку", і що у мене роман з Машею Колосової. А ви що думаєте з цього приводу, щось з цього правда?", — запитати Олексій Суровцев.

Шанувальники артиста залишили безліч коментарів під фото: "Цирк", "Все інше не важливо, а роман з Машею дуже навіть", "Особисте життя! повинна бути навіть у публічних людей! А ось в "Холостяку" або "холостячку" - хотілося б на тебе подивитися..", "Льош, а сходи на Холостяка) круто буде", "Правди немає! А ось на рахунок "Холостяка" подумати можна!".

Раніше повідомлялося, актор і екс-учасник "Танців з зірками" Суровцев зізнався, чому не привітав Логая: "Запам'ятайте..."

Також, екс-учасник "Танців з зірками" важко переживає розставання з коханою: "Дуже шкода..."

Politeka розповідала, відомий актор показав, як виглядала Осадча до шлюбу з Горбуновим: "Ксюша, не інакше"



