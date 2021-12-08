Кім Кардашьян показала новий образ в чорному костюмі, похвалившись виглядом в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян є успішною західною моделлю. У зірки сотні мільйонів фанатів в Instagram, де вона постійно ділиться ефектними фото.

На новому фото Кім була в обтягуючому костюмі, позуючи про великого білого кола. На інших фото Кардашьян показала себе вже при світлі, хвалячись розкішним образом.

"Приз глядацьких симпатій! Премія Fashion Icon і краще реаліті-шоу! Я так смиренна і задоволена людьми, які голосували !!!",- написала Кім.

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Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Це повинно називатися премією Кім Кардашьян Fashion Icon Award, починаючи з сьогоднішнього дня!", "Тепер ти можеш надіти що-небудь інше ?!", "Еллен з відтінками", "неймовірна краса, просто диво".

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