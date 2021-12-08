Кім Кардашьян показала новий образ в чорному костюмі, похвалившись виглядом в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян є успішною західною моделлю. У зірки сотні мільйонів фанатів в Instagram, де вона постійно ділиться ефектними фото.
На новому фото Кім була в обтягуючому костюмі, позуючи про великого білого кола. На інших фото Кардашьян показала себе вже при світлі, хвалячись розкішним образом.
"Приз глядацьких симпатій! Премія Fashion Icon і краще реаліті-шоу! Я так смиренна і задоволена людьми, які голосували !!!",- написала Кім.
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
"Таємна дружина" Олега Винника зачарувала його "вовчиць" силою посмішки: "Як у казці"
Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла неймовірну історію ненависті і любові з Ярославським: "Вимогливий і злий"
Ротару після російської "Пісні року" з'явиться на сцені "Вечірнього Кварталу": "Це ганьба"
Учасниця шоу "Маска" знепритомніла перед виходом на сцену: "Всі сміялися, окрім..."
Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
"Це повинно називатися премією Кім Кардашьян Fashion Icon Award, починаючи з сьогоднішнього дня!", "Тепер ти можеш надіти що-небудь інше ?!", "Еллен з відтінками", "неймовірна краса, просто диво".
Нагадаємо, Кім Кардашьян в срібному комбінезоні показала після розлучення, як покращала
А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян грайливо підняла низ сукні і показала, наскільки пишні її форми
Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в крихітному купальнику пограла на пляжі з подругою