Співачка Таюне (Таїсія Сватко) давно завоювала любов публіки, але до цих пір її особисте життя тримається в секреті, хоча вже багато хто розкрив її таємницю.

Співачка Таюне виступає сольно і на бек-вокалі у відомого виконавця Олега Винника, передає Politeka.net. Особисте життя обидва тримають в секреті, хоча в Мережі вже давно розгадали їх секрет - пара одружена і виростила сина.

У співачки Таюне багато фанатів, які створюють сторінки в Instagram. Так, в одній з таких груп опублікували фото, на якому артистка позувала з нагородою в руках.

"Коли ти далеко, то все не так, і сни не ті...", - написали автори публікації.

За годину пост зібрав десятки лайків і багато коментарів.

"👏👏👏👏👏👏👏👏", "Як зворушливо", " Наша улюблена зірочка💖💐💐💐💐💐💐", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в одному з випусків програми Викриття розповіли про пишне весілля Олега Винника в селі співака Червоний Кут (Черкаська область). За словами односельців, столи ломилися від їжі, і стояли в два ряди. На святі були присутні жителі двох сіл - близько 200 осіб.

Люди згадують, що мати і сестра Олега Винника були задоволені вибором дружини і тепло прийняли невістку в сім'ю.

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