Співачка Таюне (Таїсія Сватко) давно завоювала любов публіки, але до цих пір її особисте життя тримається в секреті, хоча вже багато хто розкрив її таємницю.
Співачка Таюне виступає сольно і на бек-вокалі у відомого виконавця Олега Винника, передає Politeka.net. Особисте життя обидва тримають в секреті, хоча в Мережі вже давно розгадали їх секрет - пара одружена і виростила сина.
У співачки Таюне багато фанатів, які створюють сторінки в Instagram. Так, в одній з таких груп опублікували фото, на якому артистка позувала з нагородою в руках.
"Коли ти далеко, то все не так, і сни не ті...", - написали автори публікації.
За годину пост зібрав десятки лайків і багато коментарів.
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
Розбився військовий вертоліт з главою штабу оборони, багато жертв і постраждалих: кадри з місця аварії
Надя Дорофєєва повторила відомий образ Анджеліни Джолі, вразивши Дантеса: "Це хто така?"
Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла неймовірну історію ненависті і любові з Ярославським: "Вимогливий і злий"
Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
"👏👏👏👏👏👏👏👏", "Як зворушливо", " Наша улюблена зірочка💖💐💐💐💐💐💐", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, в одному з випусків програми Викриття розповіли про пишне весілля Олега Винника в селі співака Червоний Кут (Черкаська область). За словами односельців, столи ломилися від їжі, і стояли в два ряди. На святі були присутні жителі двох сіл - близько 200 осіб.
Люди згадують, що мати і сестра Олега Винника були задоволені вибором дружини і тепло прийняли невістку в сім'ю.
Нагадаємо, Олег Винник похвалився кадрами зі своєю "таємною дружиною" в шкіряному міні
Як повідомляла Politeka, "таємна дружина" Олега Винника зачарувала його "вовчиць" силою посмішки
Також Politeka писала, що Олег Винник, який приховує особисте життя, несподівано проговорився про своїх дітей