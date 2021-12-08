Відома співачка Ірина Білик показала нове відео, яке є її новим кліпом з пікантними сценами, фанати вже в нетерпінні.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з п'ятим чоловіком і сама виховує маленького сина Табріза, заінтригувала шанувальників новим кліпом. У своєму Instagram зірка опублікувала фрагмент нової відеороботи, змусивши шанувальників згоряти від нетерпіння.

У ролику можна побачити саму Ірину в цікавих образах і локаціях, а на тлі звучить її новий хіт. Також на кадрах є молоді актори, які зіграли пікантні постільні сцени. Атмосфера в новому кліпі зірки дуже інтригуюча і таємнича.

У підписі до публікації Білик написала тільки назву пісні: "Мені подобається". А з відео можна дізнатися, що прем'єра відбудеться вже завтра, 9 грудня. Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію артистки: "Чекаємо", "Вау, кліп завтра буде?", "Вау, дуже красиво. Обожнюю всі ваші пісні ще з дитинства", "Ура!", "Прекрасно, мілашка!", "Чекаємо з нетерпінням".

Нагадаємо, 51-річна Ірина Білик випустила нову пісню і вразила українців: "Черговий шедевр".

Як повідомляла Politeka, Білик у зухвалому образі "під Полякову" зібралася побешкетувати: "Хто ж викрадеться за такою зіркою?".

Також Politeka писала, що Білик показала підрослого сина-красеня від російського продюсера: "Дуже схожі".