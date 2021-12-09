Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль представила нове відео для своїх шанувальників, проте викликала кадрами негатив.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль представила новорічний подарунок для своїх шанувальників. Вона показала момент свого mood video "Холод".

"СУПЕР-НОВИНА! Такого ще не було! Ексклюзивно, тільки для моїх передплатників на Patreon, прем'єра mood video "Холод"! Це - мій передноворічний подарунок вам!", — розповівши Тіна Кароль.

Співачка викликала безліч негативних емоцій своїм новим відео: "Вже і кліпи тільки в Патреоне. ️ Ну, не так вже й хотілося, нехай дивляться, вони будь-яку фігню куплять", "Тіна ви Вибачте звичайно, але все ваше новий напрямок...називається Візьми мене! Що не кліп так скрізь закушуємо губи, танці, пози, голос мяу-мяу...Все з пісні до пісні одне і теж Візьми мене ... ось чесно".

Також, Тіну Кароль порівняли з Аллою Пугачовою: "Я спочатку подумала що Алла Борисівна Пугачова", "Пугачова копія".

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