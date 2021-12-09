Відомий український продюсер Михайло Ясинський розповів шанувальникам, як співачці Jerry Heil вдалося отримати можливість записати трек в одній із престижних студій в Лос-Анджелес.

Як пише Politeka.net, 26-річна українська співачка та авторка пісень Jerry Heil у сторіс в себе в Instagram поділилася дописом Михайла Ясинського. Так, продюсер виконавиці, а також генеральний продюсер Олі Полякової та компанії Secret Service Entertainment Agency розповів шанувальникам як Jerry Heil вдалося потрапити в Голлівуд.

"Наша JERRY HEIL у Голлівуді! Якщо ви пропустили цю новину, то я з гордістю поділюся нею знову: цього літа Яна стала першою українкою, яка перемогла у Djooky Music Awards і отримала можливість записати альбом у класній студії Capitol Records у Лос-Анджелесі (ніж зараз і займається)!", - розповів Ясинський у себе у Facebook.

Рaніше Politeka писала, що Jerry Heil, покинувши Україну, показала стривожених батьків: "Нема шо обіймати".

Нагадаємо, що Дікусара, Монатіка, Jerry Heil та інших зірок потрясло нещастя з Дантесом: "Треба було терміново викликати швидку".

A ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер і Jerry Heil зазіхнули на хіт Ірини Білик: стала відома реакція співачки.