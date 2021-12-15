Як передає Politeka.net, Марина Хлєбнікова є відомою російською співачкою. Як відомо, майже місяць тому артистка ледь не згоріла у своєму власному будинку. Вона перебувала у важкому стані в лікарні, і лікарі ввели її в медикаментозну кому.

Так, на цей раз стало відомо, що співачка звернулася до шанувальників безпосередньо на своїй сторінці в Instagram. Марина Хлєбнікова розповіла, як почувається в голосовому повідомленні і запевнила, що все буде добре.

"Доброго часу доби, мої друзі. Як же добре, що ви мені пишете, мене це підтримує. Настрій у мене позитивний, намагаюся йти на поправку. Лікарі допомагають, персонал чудовий. Так що все зі мною буде добре. По можливості буду писати вам голосовими, вся офіційна інформація буде на моїй сторінці в Instagram", - звернулася Марина Хлєбнікова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під записом: "Ураа!! Це Маринкін голос,💯! Слава богу, зв'язки в порядку, настрій теж в нормі!) Люблю тебе! Чекаємо, ти наш Фенікс!", "Ура як добре що ти вийшла на зв'язок! Поправляйся швидше Маріначка!".

Нагадаємо, Марина Хлєбнікова отримала опіки 50% тіла і дихальних шляхів в результаті пожежі у власній квартирі в Москві. За попередньою інформацією, артистка заснула з сигаретою, повернувшись втомленою з гастролей. Однак пізніше, однією з причин стало замикання проводки.

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