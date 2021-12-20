Револьвер, з якого був зроблений постріл, був в руках 63-річного Болдуїна. Актор заперечує свою причетність до загибелі Галини, що стекла кров'ю по дорозі до лікарні. Батько українки Анатолій Андросович перервав мовчання і зробив заяву з приводу винуватця трагедії, пише The Sun.
Так, 61-річний Андросович, колишній капітан підводного човна, вважає, що Болдуїн повинен нести "часткову відповідальність" за те, що сталося з його дочкою. Він не розуміє, чому актор стверджує, що не натискав на курок.
"Мені ясно, що Болдуїн зробив постріл з руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї доньки, - заявив батько Хатчінс, - Револьвер – це такий пістолет, який не стріляє до натискання на спусковий гачок, і Алек частково винен у тому, що вистрілив".
Також чоловік задається питанням, чому акторові знадобилося стріляти під час репетиції.
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За словами батька Хатчінс, її дев'ятирічний син важко переживає загибель матері, як утім і всі її близькі: "Андрос повільно повертається до життя, але це великий удар для всіх нас".
Зазначимо, трагедія сталася 21 жовтня в штаті Нью-Мексико. Хатчінс емігрувала до США 15 років тому, де успішно будувала кар'єру оператора-постановника. Куля, що пронизала Галину в живіт, також поранила в плече режисера "Іржі" Джоела Соузу.
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