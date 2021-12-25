Як повідомляє Politeka.net, у новому випуску шоу "Україна має талант"на сцену вийшов 21-річний студент, який пообіцяв суддям гостросоціальну пісню про вигорання і ментальне здоров'я, а заспівав про відсутність гарячої води. Ролик з виступом хлопця опублікували на ютуб-каналі проекту (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Як видно, хлопець ще до того, як представитися суддям позагравав з залом, що відразу викликало невдоволення Притули. Потім він сказав, що його звуть Валера і тут же почався ролик, в якому учасник розповідав про себе і своє життя. Виявилося, що він студент і великий активіст.

Однак виступ Валери суддів не вразив, бо він з шоубалетом і тазиками співав про відсутність гарячої води. Першим червоний хрестик натиснув Притула, за ним Кот і далі не витримала Мішина. Коли учасник спробував щось пояснити, Притула його перебив:

"Вам не здається, що ви нам зараз щось впарюєте? Тому що мене не покидає це відчуття. Ви нас кинули своїм виступом. Тому що ви пообіцяли одне, а видали зовсім інше".

Нагадаємо, Притула не зміг витримати учасника "Україна має талант": заткнув вуха і заліз під стіл.

Як повідомляла Politeka, Притула відправив додому учасника "Україна має талант", який заворожив Ксенію Мішину: "Я вас запам'ятаю".

Також Politeka писала, що "Браво!": особливий учасник "Україна має талант" змусив Притулу і Мішину зірватися зі своїх місць.