Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук цього року не раз змінювала імідж, тому в мережі багато разів звертали увагу на це і писали компліменти актрисі за її сміливість. А нещодавно Саліванчук взяла участь в інтригуючій зйомці, де постала в одному напівпрозорому халаті і оновленою зачіскою.

"Важливо повністю віддавати себе поточному моменту і не чекати, поки настане наступний. Как? Кілька разів на день зупиніться, глибоко вдихніть і скажіть собі, що все відмінно. У той момент, коли ви готуєте вечерю, або купуєте продукти в магазині, або їдете на роботу, — зупиніться і в тій самій миті, в якій ви є, нагадайте своїй свідомості, що ось прямо зараз у мене все добре.

Час для щастя-зараз. Місце для щастя-тут. Просто зупиніться, перестаньте Шукати. Все, що ви шукали, знаходиться перед вами, варто тільки протягнути руки і взяти те, що призначалося для вас з самого народження " - пише Саліванчук в мережі.

Раніше актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала, як виглядає зблизька. Варто відзначити, що актриса позує на фото в сукні білого кольору, яке приспустила, щоб показати свої плечі. Під фото Анна Саліванчук дала пораду, як прийняти себе.

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