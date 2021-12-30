Відома телеведуча Лілія Ребрик розповіла про свій найбільший гонорар за великий проект і поділилася, на що його витратила.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лілія Ребрик в ютуб-шоу "Зе Інтерв'юер" розповіла, який найбільший гонорар отримувала і на що ніколи не витратить гроші.

Так, за словами Лілія у неї був великий проект, за який вона отримала чималу суму – 50 тисяч доларів. За цим гроші телезірка, трохи доповівши, купила розкішний автомобіль.

Ведучий Анатолій Анатоліч поставив запитання: "Ліля, а скажи нам, найбільший гонорар, який ти отримувала у своєму житті. За один проект, за одну роботу. Ось таку суму, що, коли отримала, така "Вау, нічого собі".

"50 тисяч доларів. Це був великий такий проект. Купила машину, додала трохи", - розповіла Ребрик з посмішкою на обличчі.

Також вона зізналася, на що ніколи не витратила б гроші: "На шубу не витрачу гроші. Ну знаєш, як раніше, в мої юні роки, все збирали на шубу. Навіть конвертик був підписаний: "на шубу!". Реально таке було. Ну це коли модно було говорити, що треба збирати на щось, то дівчата збирали на шубу".

Лілія Ребрик також додала, що зараз вона збирає гроші на "будинок мрії".

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