Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) є відомим співаком і композитором. Він прославився завдяки своєму комічному таланту на початку 1990-их. У 1996-му році він почав музичну кар'єру з продюсером Юрієм Нікітіним.

Так, цього разу на сторінці "мами" Вєрки Сердючки з'явилося нове фото. Вікторія Білокінь засвітила кадр з новорічного випуску шоу "Маска", де виступить Вєрка Сердючка. Варто відзначити, що там артисти з'являться в незвичайних нарядах. Звичайно, Вєрка Сердючка з'являється у вишиванці, проте цього разу - светр з незвичайним малюнком.

"З НАСТУПАЮЧИМ! І ПЛИЗ ПОДИВІТЬСЯ ШОУ ⭐️МАСКА⭐️ КРИТИКА ВІТАЄТЬСЯ, АЛЕ І ПОХВАЛИТИ ДЛЯ НАСТРОЮ 🥰 🌲 🍾 ДОБРА !",- пише Вікторія Білоконь.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Нам з Вами завжди дуже Хо-Ро-Шо!!!! Сімпампулички наші улюблені", "Обожнюю", "Впевнений що буде просто вогонь!!", "Яка може бути критика??? Тільки захват!", "Впевнена, що критикувати вас буде нема за що. Більш позитивних і професійних акторів зараз немає".

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