Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль показала у своєму Instagram з ким лежить у ліжку.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що недавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Двойной рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Тіна Кароль показала несподіване фото зі своєї спальні, в якій опинилася не одна. Поруч з нею в шикарному ліжку ніжних тонів розляглася її кішка.

"Хто тут бос", - пише Тіна Кароль і показує свою кішку.

Нагадаємо, Тіна Кароль бере участь у різних зйомках, і цього разу вирішила розповісти, де на неї можна подивитися. Зірка приготувала сюрпризи на честь нового року.

Так, співачку можна побачити 31 Грудня на новорічному концерті "Квартал 95" і на шоу "Маска" в спеціальному випуску.

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