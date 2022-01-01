У році, що минає зірці "Голосу країни" Мілі Нітіч довелося не легко, але вона знайшла в собі сили рухатися далі і продовжувати робити те, що їй подобається.

Як повідомляє Politeka.net, зірка шоу" Голосу країни " та українська співачка Міла Нітіч зважилася попрощатися з роком, що минає і зробила визнання напередодні свят.

Українська співачка Міла Нітіч протягом 10 років була підопічною продюсера Володимира Бебешка. Під час останніх двох років співпраці з Володимиром Бебешком Міла Нітіч переживала затяжну депресію. Співачка зізналася, що не хотіла навіть вставати з ліжка, нікого бачити і навіть стала асоціальною.

Рік був важким, але у ньому знову почала з'являтися робота після того, як Міла Нітіч власноруч почала телефонувати знайомим організаторам свят і пропонувати їм свої послуги. Також вона виступала на шоу і давала інтерв'ю.

Тому 2022 рік вона зустрічає з надією на краще і новими планами.

"2021 рік ти був дуже непростим, але я, як відважна дівчинка - не шукаю легких шляхів, тому що мені завжди цікавіше жити, коли я знаходжу пригоди на свою п'яту точку! І найголовніше: спасибі за тих, хто пішов з мого життя і за тих, хто з'явився в ньому! Люблю тебе 2021 - йди з Богом!", - написала Міла Нітіч.

На фото, яке вона прикріпила до підпису, Міла позує в спальні в червоній сукні з яскравим макіяжем на обличчі.

Нагадаємо, Монатік в "Х-факторі", Нітіч з Кузьмою і Козловський в "Караоке на Майдані".

Як Politeka повідомляла, що відомий продюсер розкрив причину конфлікту із зіркою" Голосу країни " Мілою Нітіч.

Також Politeka писала, що Нітіч з "Голосу країни" і "Співають всі" в мереживній білизні показала свої найкращі сторони.