37-річний телеведучий Даніель Салем вирішив стати ближче до своєї публіки, і дав велике інтерв'ю, в якому відкрив завісу свого життя до публічності.

Як повідомляє Politeka.net, Даніель Салем, який раніше вже засвітився на проекті "Голос країни" , а зараз став одним з телеведучих програми "Зоряний шлях", почав працювати з восьми років і служив у ліванській армії.

Про це він розповів на YouTube-каналі проекту "Зе Інтерв'юер" (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Даніель народився в Одесі - мама його одеситка — до Лівану вони були змушені переїхати через роботу батька. Введущий розповів, що першою роботою його була робота чистильника взуття. При цьому він встигав ходити в школу і добре вчитися.

Також виявилося, що ведучого Даніеля Салема можуть забрати на фронт, адже він досі військовий у запасі в Лівії.

"Я досі військовий в запасі, між іншим. Якщо Ліван йде на війну, то мене мають право покликати. Паспорт у мене український, але у мене Ліванський ID", – розповів Салем.



Він додав, що фішка в Лівані є така, що людина ніколи не перестає бути ліванцем - ти можеш приїхати в Ліван без єдиного документа, але "тебе впустять, якщо ти ліванець".

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