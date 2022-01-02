Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Більше ніж 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти - син Гаррі та дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.

Так, цього разу на фан-сторінці сім'ї Галкіна і Пугачової в Instagram опублікували нове фото. На кадрі Алла Пугачова стоїть обійнявшись зі своїм чоловіком - Максимом Галкіним.

"З новим 2022 роком! Прекрасного вам настрою, душевного тепла, незабутніх миттєвостей і удачі у всьому! Нехай це буде чудовий рік! І нехай у кожного в новому році збудеться заповітне бажання! Щастя вам, друзі!

Чудо вже зовсім близько... Повірте в нього, і воно обов'язково відбудеться!...", - побажали на акаунті.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка красива пара", "З Новим роком, будьте щасливі і здорові, вся ваша дружна сім'я", "Ви прекрасні", "Які ви все-таки чудові", "Тримайте її будь ласка сильніше ну її нафіг, я краще Венеру погладжу", "Старий якийсь цей Галкін. Сподіваємося В Н.році виправиться. Але обох Вас я люблю".

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