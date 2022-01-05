Син нині покійного хореографа та судді "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Грег, який вже багато років живе в США, опублікував світлину з сестрою Лілією та племінницями.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 43-річний син покійного хореографа та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Грег, який понад 20 років живе в США, де має власну школу танців, опублікував світлину з сім'єю.

На фото були старша сестра Грега та дочка Григорія Чапкіса Лілія, її старша дочка Анна Сафрончик, яка є відомою італійською моделлю та акторкою, а також молодша дочка Вітторія, яка також займається танцями та має власну школу танців в Італії.

Зауважимо, що родина Чапкісів зібралася разом з нагоди дня народження Анни Сафрончик. 4 січня акторці виповнився 41 рік.

Прикметно, що з молодшим сином свого покійного дідуся Григорія Чапкіса Грегом Анна майже ровесниця - Грегу Чапкісу 43 роки.

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