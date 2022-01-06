Співачка Брітні Спірс, яка нарешті звільнена від контролю батька, який керував її рахунками, життям і обмежував пересування, почала жити по-новому.

Як пише Politeka.net, популярна виконавиця налагоджує своє життя через довгий час, причому артистка також почала показувати і пам'ятні образи з минулого. Цього разу літній кадр з простим образом підкорив фанатів ніжністю.

У коротенькому топіку зірка привернула увагу до себе грайливим виглядом і підкорила природністю. Мінімум макіяжу і розпущені локони вдало доповнили простий образ.

"Мені довелося зробити репост, тому що він був розпливчастим... Роза 🌹 !!!!» - писати Брітні.

Шанувальники почали відповідати: "і так, вона повертається; Королева репосту і троянд 🌹❤️; офіційно "Blur" наближається; спасибі за репост, королева! ❤️🌹 нам подобаються твої фотографії у високій роздільній здатності😍 💋; прекрасніше троянди буде🌹❤️; на волі розцвіла; в Ім'я Мадонни, Брітні і Кайлі Міноуг. Амінь!; Королева ясності 👀; як завжди, шикарно 🌹" »

Зовсім недавно Брітні звільнилася від опіки свого батька, від якої до цього намагалася позбутися довгі роки. Зараз зірка насолоджується тим, що може собі дозволити займатися чим хоче.

Різдвяні канікули Спірс проводить досить активно. Так, на нових фото співачка позувала на чорному велосипеді. Перед нею відкривався мальовничий пейзаж з ефектним особняком, зеленими деревами і блакитним небом. Судячи з усього, на вулиці було дуже тепло, що дозволило співачці одягнутися по-літньому легко.

Нагадавши, Брітні Спірс здивувала гучним "завиванням" у ванній, в мережі не змовчали.

Як повідомляла Politeka, Брітні Спірс викликала галас, з'явившись з малюком на руках.

Також Politeka писала, що Спірс, втиснувшись в рожевий Міні-топ, влаштувала дивні танці.