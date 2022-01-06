Артист Муаяд Абдельрахім, який переміг на шоу "Співають всі", заінтригував українців прем'єрою пісні, вразивши фото зі студії звукозапису.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім переміг на шоу "Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. Тепер 16-річний співак популярний-за ним стежать в Instagram 10 тисяч фанатів. Муаяд активно веде свій блог і підігріває інтерес до своєї творчості.

На новому фото Абдельрахім показав, як працює в студії звукозапису. Як можна зрозуміти, нова зірка готує пісню, яку скоро фанати зможуть почути. Муаяд був у сорочці, футболці та штанях. А на голові у співака були професійні навушники.

"Ух, скоро нова пісня! Як же я її чекаю", - написав Муаяд.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ми теж чекаємо"," Вау", "дуже чекаємо", " удачі. Чекаємо з нетерпінням", "а я як чекаю".

Нагадаємо, переможець" Співають всі " Муаяд дозволив зазирнути в гримерку, яку ділив з Ломакіним

Також Politeka повідомляла, що невдача наздогнала переможця" Співають всі " прямо в новорічну ніч

А ще Politeka писала, що переможець "Співають всі" вразив українців схожістю з відомим співаком