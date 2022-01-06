Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім переміг на шоу "Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. Тепер 16-річний співак популярний-за ним стежать в Instagram 10 тисяч фанатів. Муаяд активно веде свій блог і підігріває інтерес до своєї творчості.
На новому фото Абдельрахім показав, як працює в студії звукозапису. Як можна зрозуміти, нова зірка готує пісню, яку скоро фанати зможуть почути. Муаяд був у сорочці, футболці та штанях. А на голові у співака були професійні навушники.
"Ух, скоро нова пісня! Як же я її чекаю", - написав Муаяд.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ми теж чекаємо"," Вау", "дуже чекаємо", " удачі. Чекаємо з нетерпінням", "а я як чекаю".
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