43-річний Бабкін опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись сімейними "обнімашками", передає Politeka.net.

Музикант, який нещодавно зізнався в численних зрадах дружині і отримав потім прощення, широко посміхався. Сніжана стояла позаду нього і ніжно обіймала за плечі. Також в ніжностях брав участь вихованець сім'ї - сірий кіт породи "сфінкс".

"Доброго ранку! Зі святом, дорогі!🤍 Як Ваші справи? Від'їлися? Виспалися? Зарядили свої батарейки?", - Бабкін привітав українців з Різдвом.

Публіка тут же відреагувала в коментарях:

"Ви круті🤗"; "Красива пара! Справжня..."; "Вас з Різдвом! Ви прекрасні! 🔥 І котик за колірною гамою чудово вписався)"; "тиші, добра і гармонії в це велике свято Різдва! Миру та міцного здоров'я та родинного тепла!"; "Фото вогонь 🔥"; "З Різдвом!!! Ви такі позитивні! Щастя вам, удачі і любові!!!❤️👏".

Додамо, поки користувачі підводили підсумки минулого року, Бабкін склав список того, що вже встиг в цьому:

"За той недовгий час нового 2022 року, я встиг: 1. Прокинутися о 5.00 і сходити на джерело. Зануритися в купіль, помедитувати в позі лотоса на снігу💦

2.Скласти пісню, пограти на гітарі. Послухали мою нову пісню всією сім'єю🎶 3.Були в гостях..."

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