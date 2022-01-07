43-річний Бабкін опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись сімейними "обнімашками", передає Politeka.net.
Музикант, який нещодавно зізнався в численних зрадах дружині і отримав потім прощення, широко посміхався. Сніжана стояла позаду нього і ніжно обіймала за плечі. Також в ніжностях брав участь вихованець сім'ї - сірий кіт породи "сфінкс".
"Доброго ранку! Зі святом, дорогі!🤍 Як Ваші справи? Від'їлися? Виспалися? Зарядили свої батарейки?", - Бабкін привітав українців з Різдвом.
Публіка тут же відреагувала в коментарях:
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Екс-дружина Дзідзьо Slavia в ефектному купальнику показала, що втратив артист: "Рятувальниця Малібу"
Полякова несподівано показала "таємну дружину" Олега Винника в купальнику: "Дорога..."
"Це просто маразм": українці просять Квартал 95 більше не знімати "Сватів" після 7-го сезону
Нафтопереробний завод палахкотить у Росії, очевидці діляться кадрами: "А якщо зараз все рвоне..."
"Ви круті🤗"; "Красива пара! Справжня..."; "Вас з Різдвом! Ви прекрасні! 🔥 І котик за колірною гамою чудово вписався)"; "тиші, добра і гармонії в це велике свято Різдва! Миру та міцного здоров'я та родинного тепла!"; "Фото вогонь 🔥"; "З Різдвом!!! Ви такі позитивні! Щастя вам, удачі і любові!!!❤️👏".
Додамо, поки користувачі підводили підсумки минулого року, Бабкін склав список того, що вже встиг в цьому:
"За той недовгий час нового 2022 року, я встиг: 1. Прокинутися о 5.00 і сходити на джерело. Зануритися в купіль, помедитувати в позі лотоса на снігу💦
2.Скласти пісню, пограти на гітарі. Послухали мою нову пісню всією сім'єю🎶 3.Були в гостях..."
Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна поділилася секретом, як впоратися з тривожністю і поліпшити сон: "для цього достатньо..."
Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна показала, як чоловік "знущається" над нею в торговому центрі.
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна в 36 років вперше зробила собі макіяж, насмішивши українців: "у це складно повірити..."