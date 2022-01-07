31-річний Макс Барських опублікував свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в одних плаках, передає Politeka.net.

Співак зараз відпочиває у Флориді, і розбурхує прихильниць ефектними кадрами.

"Гаразд, ще одну)) 😂 У мене літо, як-не-як», - написав він.

Макс Барських позував у тісних чорних плавках.

"Нормальний мішечок з подарунками у Санти», - прокоментувала фото давня подруга Панський, співачка Міша Романова (екс-учасниця гурту "ВІА Гра").

Знімок Макса Барських викликав дуже бурхливу реакцію.

"Знову вони, оооох можна легше щось", " Ти просто🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "Матір Божа»,"шалено красивий, гарного відпочинку улюблений", "нуль відсотків жирності))ідеально", "макс, Ну що ж ти твориш", "Господи! Ну не можна ж так! Це замість вина? Щоб голова паморочилася до наступного свята?", "Ось чому в Москві сніг почав танути", " Навіщо я туди дивлюся?» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Макс Барських осоромився, відкриваючи шампанське, кадри потрапили в Мережу: "це був би не ти, якщо..."

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