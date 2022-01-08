Відомий український співак та автор пісень Олександр Пономарьов поділився із шанувальниками новим фото та показав, де святкує зимові свята.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 48-річний відомий український співак Олександр Пономарьов, який представляв Україну на 48-му пісенному конкурсі "Євробачення" та був тренером талант-шоу "Голос країни", опублікував нове фото та показав, де проводить зимові свята.

"Христос Народився ! Кутю поїв ! Піст завершився ! Гуляємо ! 😁 Зі Святом ! ❤️", - написав Пономарьов.

Як бачимо, на фото співак був у сонцезахисних окулярах та футболці, а на розмитому фоні виднілися пальми та вода.

Шанувальники відреагували на світлину Олександра Пономарьова.

"Славімо Його!", "Засліпили красою, Олександре))", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Білик, Зібров, Пономарьов та інші зірки разом звернулися до українців: "І найголовніше...".

Нагадаємо, що Пономарьов засвітив незвичний інтер'єр розкішної квартири Білик: червоні меблі й дзеркала.

Також Politeka писала, що Олександр Пономарьов вирішив відрізнитися перед Новим роком: "Хтось прикрашає ялинку! А ми...".