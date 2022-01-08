Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 48-річний відомий український співак Олександр Пономарьов, який представляв Україну на 48-му пісенному конкурсі "Євробачення" та був тренером талант-шоу "Голос країни", опублікував нове фото та показав, де проводить зимові свята.
"Христос Народився ! Кутю поїв ! Піст завершився ! Гуляємо ! 😁 Зі Святом ! ❤️", - написав Пономарьов.
Як бачимо, на фото співак був у сонцезахисних окулярах та футболці, а на розмитому фоні виднілися пальми та вода.
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Шанувальники відреагували на світлину Олександра Пономарьова.
"Славімо Його!", "Засліпили красою, Олександре))", - написали в мережі.
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