Як передає Politeka.net, не так давно стало відомо, що колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій дівчині. Кохану бізнесмена звуть Лілія і вона не дуже публічна персона. Дівчина живе в Києві, працює візажистом і виховує маленьку дочку від попередніх відносин.
У своєму новому пості Лілія показала, як проводить час, коли поруч нат Мурата. Судячи з фото, в один зі святкових вечорів дівчина вирушила на каток зі своєю подругою. На знімку вона тримала в руках фото, на якому подруга під час катання на ковзанах сперлася на неї.
Обидві дівчини щасливо посміхалися на тлі ялинки і святкових вогників.
"З Новим роком і щасливого Різдва", - підписала знімок Лілія.
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Коментарів дівчина отримала небагато:
"Клас", "Моя відрада",- написали люди.
Відзначимо, що 31 Грудня вона поділилася новорічним фото з Налчаджіоглу. На фото пара позувала біля ялинки.
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