Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренко веде власне шоу на одному з українських телеканалів, де вона бере коротке інтерв'ю у зірок, політиків і знаменитостей.
В Instagram дівчина опублікувала яскраве фото, похвалившись стильним виглядом. Довговолоса Кучеренко, яка є володаркою титулу "Міс Україна", позувала в шкіряних штанях і яскравому малиновому піджаку.
«А поки інста-стрічка ще вся в подорожах і Київ без пробок..якраз час працювати. Перше інтерв'ю 2022 року у мене вже є», - зазначила Кучеренко.
На наступному фото вона показала, що в гості до неї прийшла екс-солістка "НеАнгелів" Слава Камінська. Співачка з'явилася у вельми несподіваному вигляді - вона позувала в чорному костюмі і окулярах з товстою оправою. Руде волосся вигідно підкреслювало стильний лук.
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Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в домашній обстановці похвалилася смачненьким: "як вам?".
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