Як передає Politeka.net, Alyona Alyona (Олена Савраненко) є популярною українською реп-виконавицею. Також, вона є автором хіп-хоп хітів.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Alyona Alyona показала себе замотаною в телефонний провід. Під фото вона вирішила зізнатися, що збирається зникнути на час і покинути сцену. Alyona Alyona хоче поїхати в певне місце в Україні, однак, не розкриває в яке.

"Хочу зникнути на певний час…



Ну як зникнути, я хочу поїхати далеко і трошки відпочити від роботи артиста та спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження в роботі. А за 2021 рік цього було достатньо.



Хочу перезавантаження, для мене це дуже важливо! Я усвідомлюю, що я буду дуже сумувати за @yoxden, батьками та за своєю аудиторією. Тому сильно спілкування обмежувати я не буду, але всі буденні справи я хочу відкинути далеко і поїхати в одне чарівне місце в Україні. Не скажу куди, але скажу, що там мені буде спокійно. Вірю, що там я зможу стати іншою та звільнитися від негативних переживань.



Вже відчуваю ваші питання і відповідаю одразу. Я буду з вами говорити на різні теми під час відсутності у своєму Instagram, читати ваші відповіді та комунікувати з вами текстом, але знімати селфі відео я буду дуже-дуже рідко.", — розповіла Alyona Alyona.

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