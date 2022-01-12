Дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала себе і розповіла про біду, яка з нею сталася далеко від дому.

Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл - старша дочка Олі Фреймут від британського бізнесмена. Зараз дівчинка вчиться в США, куди поїхала не так давно. 15-річна Злата вже активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Злата поскаржилася, що не може покинути Туреччину і повернутися в США.

"Це треш. Я не відлітаю в Лос Анджелес сьогодні. Наш літак затримали і я запізнилася на рейс. Я застрягла в Стамбулі. Без жодних квитків і ВайФай", - написала Злата.

"Застрягла в моєму улюбленому аеропорту Стамбула. Я так зробив. Я не лечу в Лос-Анджелес сьогодні. Я повинна вирішити, що мені робити, тому що на наступний день рейсу немає", - написала Мітчелл на наступному сторіс.

"Мені цікаво, чим це закінчиться, коли я, нарешті, доберуся до своєї школи. Тому що іноді я забуваю, що лечу в США не тільки для того, щоб провести час в Лос-Анджелесі", - доповнила Злата.

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